Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Gegen Fahrzeug getreten

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Osterwochenende an einem in der Daimlerstraße abgestellten Mercedes verursacht. Der Unbekannte trat der Spurenlage zufolge gegen die linke Fahrzeugseite des Vito, sodass eine erhebliche Delle entstand. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich unter Tel. 07574/921687 beim Polizeiposten Gammertingen melden.

Fridingen

Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Zum Glück offensichtlich lediglich leichtere Verletzungen hat eine 18-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz vor 15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Buchheim und Beuron erlitten. Die Frau prallte in einer Kurve mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen einen Bordstein, verlor in der Folge die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik, an ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Stetten a.k.M.

Kabelbrand verursacht Sachschaden

Ein Kabelbrand an einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eines Hauses im Mausackerweg hat am Sonntag kurz vor 11 Uhr Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro verursacht. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand, der mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts entstanden war. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, das Wohnhaus blieb weiterhin bewohnbar.

Bad Saulgau

Stoppstelle missachtet - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 6 Uhr an der Kreuzung der Kaiserstraße mit der Buchauer Straße ereignet hat. Eine 32-jährige Audi-Fahrerin missachtete bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage die Stoppstelle und fuhr in die Kreuzung ein. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 49-jährigen Daimler-Fahrer. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden die 32-Jährige und der 49-Jährige jeweils leicht verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Mengen

Zu schnell unterwegs

Mit empfindlichen Bußgeldern und teilweise mehrwöchigen Fahrverboten müssen fünf Verkehrsteilnehmer rechnen, die am Montagabend auf der Landstraße Höhe Bernweiler zu sehr aufs Gas gedrückt haben. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau überwachten die dort zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h zwischen 21 und 22.15 Uhr mittels Laser. Fast 500 Euro Bußgeld kommt auf einen 54-Jährigen zu, der als unrühmlicher Spitzenreiter mit fast 130 km/h gemessen wurde. Auch ihn erwartet ein Fahrverbot sowie Punkte im Verkehrssünderregister.

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