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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Perfider Trickdiebstahl

Am Montag, den 25.05.2026, wurde eine 81-jährige Vechtaerin im Bereich der Bremer Straße - Höhe Hausnummer 27 - gegen 10:45 Uhr von zwei unbekannten Tätern aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Die beiden Personen erkundigten sich unter einem Vorwand nach dem Weg zum Krankenhaus. Als die Vechtaerin an das Fahrzeug herantrat, wurde ihre Hand als vermeintlicher Dank geschüttelt. Dabei entwendeten die Täter den am Handgelenk getragenen Schmuck. Bei dem mitgeführten Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben. Eigentümer von in der Nähe des Tatortes befindlicher Videoüberwachungstechnik werden gebeten, entsprechende Aufnahme zu sichten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Heckscheibe von PKW eingeschlagen

Im Zeitraum von Sonntag, den 24.05.2026 (22:30 Uhr) bis Montag, den 25.05.2026 (15:45 Uhr) schlug ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten PKW Seat Leon auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz an der Rombergstraße ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Dinklage - Kraftstoffdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 (15:00 Uhr) bis Montag, den 25.05.2026 (19:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma an der Ladestraße und entwendeten Diesel-Kraftstoff aus einem zuvor gewaltsam geöffneten Tank einer Sattelzugmaschine. Der Tank einer weiteren Sattelzugmaschine wurde ebenfalls angegangen, hier blieb es allerdings beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Steinfeld - Quad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montag, den 25.05.2026, kam es gegen 12:00 Uhr, im Bereich der Straße In den Rien zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Steinfeld beabsichtigte mit einem Quad nach erfolgter Reparatur eine Probefahrt zu unternehmen. Hierbei befuhr er ohne Helm die Straße In den Rien in Fahrtrichtung Handorfer Straße. Laut Zeugenaussagen kippte das Quad beim Wenden auf die Seite. Der Steinfelder wurde hierbei schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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