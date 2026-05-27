PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Vermisste 76-jährige Frau aufgefunden / Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung

Die vermisste 76-jährige Frau aus Lohne wurde am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr wohlbehalten aufgefunden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde die vermisste Person in einem Waldstück süd-westlich der Diepholzer Straße / Bundesstraße 214 im Bereich des Steinfelder Moores gefunden. Im Anschluss wurde sie zunächst rettungsmedizinisch in Augenschein genommen, ersten Erkenntnissen nach ist sie aber wohlauf.

Die umfangreichen Suchmaßmaßnahmen, bei der eine Vielzahl von Hilfs-Organisationen mit eingebunden waren, wurden eingestellt. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die zum Finden der Person beigetragen haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt. Wir bitten, dass verwendete Lichtbild der Person von Social-Media bzw. aus der Berichterstattung zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:51

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Perfider Trickdiebstahl Am Montag, den 25.05.2026, wurde eine 81-jährige Vechtaerin im Bereich der Bremer Straße - Höhe Hausnummer 27 - gegen 10:45 Uhr von zwei unbekannten Tätern aus einem Fahrzeug heraus angesprochen. Die beiden Personen erkundigten sich unter einem Vorwand nach dem Weg zum Krankenhaus. Als die Vechtaerin an das Fahrzeug herantrat, wurde ihre Hand als ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:50

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Lenkstange vom E-Scooter gelöst - Jugendlicher schwer verletzt Am Montag, den 25.05.2026, befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Oldenburg die Kantinenstraße in Fahrtrichtung Kanalstraße. Gegen 16:15 Uhr löste sich ersten Erkenntnissen nach die Lenkstange des E-Scooters aus der Verankerung. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde einem umliegenden ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:50

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Versuchter Einbruch in Penthousewohnung Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 (15:00 Uhr) bis Montag, den 25.05.2026 (19:00 Uhr), versuchten unbekannte Täter die Wohnungstür einer Penthousewohnung in einem Mehrfamilienhaus am Fröbelweg gewaltsam aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren