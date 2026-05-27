Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Vermisste 76-jährige Frau aufgefunden / Einstellung der Öffentlichkeitsfahndung

Die vermisste 76-jährige Frau aus Lohne wurde am Dienstagnachmittag gegen 14:20 Uhr wohlbehalten aufgefunden. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde die vermisste Person in einem Waldstück süd-westlich der Diepholzer Straße / Bundesstraße 214 im Bereich des Steinfelder Moores gefunden. Im Anschluss wurde sie zunächst rettungsmedizinisch in Augenschein genommen, ersten Erkenntnissen nach ist sie aber wohlauf.

Die umfangreichen Suchmaßmaßnahmen, bei der eine Vielzahl von Hilfs-Organisationen mit eingebunden waren, wurden eingestellt. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern, die zum Finden der Person beigetragen haben.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt. Wir bitten, dass verwendete Lichtbild der Person von Social-Media bzw. aus der Berichterstattung zu entfernen.

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