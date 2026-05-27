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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Kirchenfenster beschädigt

Bereits im Zeitraum von Donnerstag, den 21.05.2026 bis Freitag, den 22.05.2026, beschädigten unbekannte Täter ein Kirchenfenster der Kirche St. Viktor am Kirchplatz in Damme. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme unter 05491/999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 26.05.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 05:30 Uhr und 10:00 Uhr einen geparkten PKW Audi A 4 auf einem Parkplatz an der Straße Auf der Lage und verließ die Örtlichkeit unerlaubt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Zwei Kinder auf E-Scooter bei Unfall verletzt

Am Dienstag, den 26.05.2026, befuhr ein 40-jähriger PKW-Führer aus Bassum gegen 16:55 Uhr die Große Straße aus Richtung Marienstraße kommend in Fahrtrichtung Am Klapphaken. Den Kreuzungsbereich passierte er ersten Ermittlungen nach bei grün zeigender Ampelanlage. Zeitgleich überquerten zwei 13-jährige Mädchen aus Vechta gemeinsam auf einem E-Scooter stehend den Kreuzungsbereich bei für sie geltendem Rotlicht. Beim Zusammenstoß mit dem PKW wurden die beiden Kinder leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Goldenstedt - Motorradfahrer verunfallt / Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 26.05.2026, befuhr ein unbekannter Motorradfahrer samt Sozius die Bruchweidenstraße in Fahrtrichtung Vechta. Gegen 15:00 verunfallte der Motorradfahrer und dessen Begleiter im Einmündungsbereich mit der Vechtaer Straße. Laut ersten Zeugenaussagen richteten die beiden männlichen Personen ihr Fahrzeug auf und verließen unerlaubt die Unfallstelle. Der Sozius soll zudem eine Verletzung am Bein davongetragen haben. Gegen 15:30 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass zwei Personen soeben ein Motorrad in den Vorgarten eines Hauses an der Visbeker Straße in Goldenstedt gelegt hätten. Danach seien die Personen in unbekannte Richtung geflohen. Im Rahmen erster Ermittlungen wurde ersichtlich, dass das verwendete Motorrad weder zugelassen, noch versichert war. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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