Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Tageswohnungseinbruch

In der Zeit von Sonntag, den 24.05.2026 (10:00 Uhr) bis Mittwoch, den 27.05.2026 (11:00 Uhr), öffneten unbekannte Täter gewaltsam eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße. Aus der Wohnung wurde ersten Erkenntnissen nach Schmuck entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Frontalzusammenstoß mit geparktem Transporter

Am Mittwoch, den 27.05.2026, befuhr ein 18-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 14:50 Uhr die Sevelter Straße stadteinwärts. Im Verlauf fuhr er aus bislang unbekannter Ursache frontal auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt.

Cloppenburg - Auffahrunfall auf Umgehungsstraße

Am Mittwoch, den 27.05.2026, befuhr eine 65-jährige PKW-Führerin aus Dötlingen gegen 15:30 Uhr die B 213 (Umgehungsstraße) in Fahrtrichtung Löningen. Auf Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg Mitte kollidierte sie auf dem Hauptfahrstreifen fahrend aus unbekannter Ursache mit der vor ihr fahrenden Sattelzugmaschine eine 37-jährigen polnischen LKW-Fahrers. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- EUR.

Emstek - Abbiegeunfall / Zwei Personen leicht verletzt

Am Mittwoch, den 27.05.2026, befuhr ein 47-jähriger PKW-Führer aus Bremen gegen 15:35 Uhr die L 870 (Im Gartherfeld) und beabsichtigte nach links auf die Autobahn 1 aufzufahren. Hierbei übersah er beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden LKW eines 30-jähriges Mannes aus Barnstorf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt.

Emstek - Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwoch, den 27.05.2026, befuhr ein 29-jährige PKW-Führer aus Emstek die Clemens-August-Straße in Richtung Halener Straße. Im Verlauf beabsichtigte er nach links in die Straße Lage abzubiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden 18-jährigen Rollerfahrer aus Emstek. Bei dem Zusammenstoß wurde der 18-jährige leicht verletzt, der Roller war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell