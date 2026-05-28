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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Medizinischer Notfall führt zu Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr ein 74-jähriger PKW-Führer aus Lohne gegen 08:30 Uhr die Dinklager Straße aus Richtung Lohne kommend. Ausgangs des Kreisverkehrs Dinklager Straße / Südring kam er nach bisherigem Ermittlungsstand aufgrund eines medizinischen Notfalls auf die Gegenfahrbahn und touchierte hier den Auflieger einer Sattelzugmaschine eines 44-jährigen Mannes aus Polen. Danach setzte der 74-Jährige seine Fahrt fort und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und auf einem Grünstreifen zum Stillstand. Der PKW-Führer wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt

Lohne - PKW gerät in den Gegenverkehr / Zwei Personen leicht verletzt

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr ein 71-jähriger PKW-Führer aus Dinklage (Beifahrerin, 72 J., Dinklage) gegen 10:40 Uhr die Diepholzer Straße in Fahrtrichtung B 214. Im Verlauf einer Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden LKW eines 59-jährigen Mannes aus Lohne. Entgegen erster Meldungen, wonach die beiden PKW-Insassen infolge des Unfalls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurden, konnten diese ohne technischen Aufwand befreit werden. Die Insassen des PKWs wurden bei dem Unfall leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Unfallhergangs wurden eine Vielzahl an Feuerwehr- und Rettungskräften zum Unfallort alarmiert. Die Unfallörtlichkeit musste für ca. zwei Stunden zwecks Unfallaufnahme und Reinigung voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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