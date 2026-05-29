Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Hakenkreuz auf Pflasterung geschmiert

Im Zeitraum von Dienstag, den 26.05.2026 bis Donnerstag, den 28.05.2026 schmierte ein unbekannter Täter mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz sowie die Zahl "88" auf die Pflasterung im Bereich des Dorfparks in Bösel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Friesoythe - Überholmanöver führt zu Unfall

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr ein 59-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe die Bundesstraße 72 / Thüler Straße gegen 15:00 Uhr in Fahrtrichtung Friesoythe. Zwischen Thüle und Friesoythe setzte er zum Überholen eines 47-jährigen PKW-Führers aus dem Saterland an. Als der Friesoyther auf gleicher Höhe des zu überholenden PKWs war, scherte der Saterländer nach links aus. Der Friesoyther konnte einen Zusammenstoß durch das Ausweichen nach links verhindern, überfuhr in der Folge aber einen Grünstreifen samt Poller. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurde der Friesoyther leicht verletzt.

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