Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Mauerabdeckung entwendet

In der Zeit von Mittwoch, den 27.05.2026 (19:00 Uhr) bis Donnerstag, den 28.05.2026 (08:40 Uhr), demontierten unbekannte Täter eine Mauerabdeckung aus Kupfer von einem Geschäft in der Josefstraße in Lohne und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Im Zeitraum von Donnerstag, den 21.05.2026 bis Mittwoch, den 27.05.2026, beschmierten unbekannte Täter die Außenfassade einer Lagerhalle in der Straße Am Bahnhof mit Sprühfarbe und diversen Schriftzügen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.05.2026, befuhr der Fahrer einer weißen Sattelzugmaschine die Alte Landstraße in Kroge in Richtung Diepholzer Straße. Gegen 13:16 Uhr beabsichtigte der Fahrzeugführer nach rechts in den Wassenbergdamm abzubiegen, beschädigte hierbei jedoch ein Straßenschild und eine Mauer. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Vechta - PKW in Parkhaus zerkratzt

Am Mittwoch, den 27.05.2026, zerkratzte ein unbekannter Täter zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr einen PKW VW in einem Parkhaus an der Straße Schürenstätte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es gegen 16:00 Uhr zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Stoppelmarkt / Holzhausen. Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah ein 63-jähriger PKW-Führer aus Lorup das Stopp-Schild an besagter Kreuzung und fuhr in diese ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Transporter eines 44-jährigen Mannes aus Vechta. Infolge der Kollision wurde der Vechtaer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 48000,- EUR. Aufgrund der Schwere der Kollision wurde die Freiwillige Feuerwehr Vechta zur Unfallstelle beordert, musste aber nicht mehr technisch unterstützen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, den 26.05.2026 (18:30 Uhr) bis Mittwoch, den 27.05.2026 (12:00 Uhr) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Dacia in der Dornierstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr und Versuch der Bestechung

Am Donnerstag, den 28.05.2026, wurde gegen 14:25 Uhr ein 55-jähriger PKW-Führer aus Großenkneten einer Verkehrskontrolle auf der Goldenstedter Straße unterzogen. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Eindruck mit einem Ergebnis von 2,30 Promille. Auf dem Weg zur angeordneten Blutentnahme versuchte der Fahrzeugführer die eingesetzten Beamten mit Bargeld zu bestechen, damit von weiteren polizeilichen Maßnahmen Abstand genommen wird. Im Ergebnis wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sieht er sich mit einem weiteren Verfahren wegen versuchter Bestechung konfrontiert.

Dinklage - Illegal Abfall entsorgt

Im Zeitraum von Mittwoch, den 27.05.2026 bis Donnerstag, den 28.05.2026, deponierten unbekannte Täter diverses Mobiliar und Teppiche in einem Waldstück hinter dem Kardinal-von-Galen-Haus in der Schulstraße in Dinklage. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter 04443/9774921 entgegen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 28.05.2026, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren einen geparkten PKW VW Caddy in der Hauptstraße in Goldenstedt. Dies geschah im Zeitraum zwischen 10:15 Uhr und 11:30 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672222 entgegen.

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