PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 00:44 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Molbergen mit einem Roller die Diedrich-Bonhoeffer Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,43 %o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, denn wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Urkundenfälschung

Am Samstag, 30.05.2026, um 02:45 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 36-jährigen Mann aus Cloppenburg, welcher zuvor mit einem Pkw die Kirchhofstraße in Cloppenburg befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehörten und der Transporter somit nicht zugelassen und versichert ist. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt

Cloppenburg - Briefkasten beschädigt

Im Zeitraum Freitag, den 30.05.2026, 10:00-11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Osterstraße. Hierbei wurde dieser teilweise ganz aus der Verankerung gerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW

Am Freitag, den 29.05.2026, beabsichtigte ein 56-jähriger PKW-Führer aus Emstek gegen 15:30 Uhr von einem Grundstück auf die Halener Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 53-jährige Fahrradfahrerin aus Emstek. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle i.A. Landwehr, PHK
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 08:09

    POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 29.05.2026 bis 30.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag, den 29.05.2026, um 21:50 Uhr, wird ein 16-jähriger E-Scooter Fahrer auf der Langfördener Straße in Goldenstedt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogentest lieferte ein ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:54

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Mauerabdeckung entwendet In der Zeit von Mittwoch, den 27.05.2026 (19:00 Uhr) bis Donnerstag, den 28.05.2026 (08:40 Uhr), demontierten unbekannte Täter eine Mauerabdeckung aus Kupfer von einem Geschäft in der Josefstraße in Lohne und entwendeten diese. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen. Lohne - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei Im ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 11:52

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Hakenkreuz auf Pflasterung geschmiert Im Zeitraum von Dienstag, den 26.05.2026 bis Donnerstag, den 28.05.2026 schmierte ein unbekannter Täter mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz sowie die Zahl "88" auf die Pflasterung im Bereich des Dorfparks in Bösel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Friesoythe - Überholmanöver führt zu Unfall Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren