Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Trunkenheitsfahrt / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 00:44 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Molbergen mit einem Roller die Diedrich-Bonhoeffer Straße in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,43 %o. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen, denn wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Cloppenburg - Urkundenfälschung

Am Samstag, 30.05.2026, um 02:45 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen 36-jährigen Mann aus Cloppenburg, welcher zuvor mit einem Pkw die Kirchhofstraße in Cloppenburg befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellen die Polizeibeamten fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehörten und der Transporter somit nicht zugelassen und versichert ist. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt

Cloppenburg - Briefkasten beschädigt

Im Zeitraum Freitag, den 30.05.2026, 10:00-11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Osterstraße. Hierbei wurde dieser teilweise ganz aus der Verankerung gerissen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Emstek - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und PKW

Am Freitag, den 29.05.2026, beabsichtigte ein 56-jähriger PKW-Führer aus Emstek gegen 15:30 Uhr von einem Grundstück auf die Halener Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 53-jährige Fahrradfahrerin aus Emstek. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt.

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