Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall / Pkw fährt in Kneipe

Am Samstagabend, gegen 21.35 Uhr, kam es in Friesoythe, Scheefenkamp / Ecke Grüner Hof zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Eine 21-jährige Frau aus Friesoythe befuhr den Scheefenkamp und wollte im Einmündungsbereich nach rechts auf den Grünen Hof abbiegen.

Hierbei übersah sie den aus Rtg. Altenoythe kommenden anderen Unfallbeteiligten (m,18 Jahre, wh. Bösel ) und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Anschließend fuhr die Frau in eine auf der Ecke befindliche Kneipe hinein und kam erst dort zum Stehen.

Zwei Besucher der Kneipe sowie die Fahrzeugführerin wurden leicht verletzt. Sowohl an den beiden Pkw als auch an der Kneipe entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Eine erste Überprüfung der Bausubstanz ergab, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet ist.

Mehrere Rettungswagen und die Feuerwehr Friesoythe waren vor Ort im Einsatz.

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