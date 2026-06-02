Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Büroräume eines Wohnhauses - Polizei sucht Zeugen

Lingen (ots)

Zwischen Donnerstag, dem 28.05.2026, 00:00 Uhr, und Montag, dem 01.06.2026, 12:24 Uhr, kam es an der Straße "Kuhlhof" in Lingen zu einem Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Wohnhaus. Anschließend drangen sie gewaltsam in die im Erdgeschoss befindlichen Räumlichkeiten ein. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat beziehungsweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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