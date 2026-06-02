Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Sachbeschädigungen auf Gelände von Gut Cuntzhof - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Zwischen Samstag, dem 30.05.2026, 15:00 Uhr, und Sonntag, dem 31.05.2026, 19:45 Uhr, kam es auf dem frei zugänglichen Gelände "Gut Cuntzhof" in Meppen zu mehreren Sachbeschädigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten drei bislang unbekannte Täter das Anwesen und beschädigten unter anderem gewaltsam zahlreiche Fensterscheiben der dort befindlichen Gebäude. Zudem wurden weitere Schäden verursacht. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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