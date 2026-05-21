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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - 21-jährige Fahrzeugführerin unter dem Verdacht von BtM-Einfluss festgestellt

Herford (ots)

(tl) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte letzte Nacht an der Bismarckstraße in Herford eine 21-jährige PKW-Fahrerin überprüft. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die junge Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter sog. Drogenvortest verlief entsprechend positiv auf Cannabis. Daraufhin ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt an. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Wer unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die speziellen Verkehrskontrollen zur Verhinderung von Fahrten unter Drogeneinfluss oder Alkoholeinfluss dienen der Sicherheit aller. Im gesamten Kreisgebiet muss weiterhin mit unangekündigten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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