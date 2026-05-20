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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsdiebstahl - Diebe stehlen Laubbläser

Herford (ots)

(um) In den vergangenen Tagen brachen bislang unbekannte Täter in einen Geräteraum an einem Mehrfamilienhaus in der Arndtstraße ein. Das Metallgitter am Eingang des Abstellraumes ist durch ein Vorhängeschloss gesichert. Die Einbrecher wendeten massive Gewalt an und brachen das Schloss auf, um den Raum zu betreten. U.a. entwendeten die Diebe einen mit Benzin betriebenen Laubbläser der mehrere hundert Euro wert ist. Die Polizei prüft in diesem Zusammenhang mögliche Videoaufzeichnungen. Zudem wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Wohnsiedlung um die Arndtstraße im Zusammenhang mit des Einbruchs machen? Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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