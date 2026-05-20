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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - E-Scooter im Bereich Bahnhof gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) Vorgestern (18.05.), gegen 13:00 Uhr, schloss ein 27-Jähriger seinen schwarzen E-Scooter im Bereich der E-Scooter Ständer am Bahnhof in Kirchlengern ab. Er befestigte mittels eines Schlosses das mehrere hundert Euro teure Zweirad an den Ständern. Nachdem er am Abend gegen 20:00 Uhr von der Arbeit zurückkehrte, war der E-Scooter gestohlen worden. Die Täter nahmen sogar das Schloss des E-Scooters der Marke SoFlow mit Versicherungskennzeichen an sich. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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