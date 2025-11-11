HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeiten des Hauptzollamts Dortmund am 18. November
Telefonisch keine Erreichbarkeit, Besucherverkehr ab 13 Uhr möglich
Dortmund (ots)
Am Dienstag, den 18. November 2025, bleibt das Hauptzollamt Dortmund (Semerteichstraße 47 - 49 in Dortmund) aufgrund einer internen Veranstaltung bis 13 Uhr geschlossen. Besucherverkehr ist ab 13 Uhr möglich. Telefonisch ist das Hauptzollamt am 18. November 2025 nicht zu erreichen.
Ab Mittwoch, den 19. November 2025, ist das Hauptzollamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.
