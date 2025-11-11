PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Eingeschränkte Öffnungszeiten des Hauptzollamts Dortmund am 18. November
Telefonisch keine Erreichbarkeit, Besucherverkehr ab 13 Uhr möglich

  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Am Dienstag, den 18. November 2025, bleibt das Hauptzollamt Dortmund (Semerteichstraße 47 - 49 in Dortmund) aufgrund einer internen Veranstaltung bis 13 Uhr geschlossen. Besucherverkehr ist ab 13 Uhr möglich. Telefonisch ist das Hauptzollamt am 18. November 2025 nicht zu erreichen.

Ab Mittwoch, den 19. November 2025, ist das Hauptzollamt wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell

