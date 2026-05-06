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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wurde eine Pfefferpistole eingesetzt?

Maintal (ots)

(lei) Nach einem Notruf am Dienstagabend aus Dörnigheim ermittelt die Polizei nun den genauen Geschehensablauf, in den ein 16-Jähriger verwickelt gewesen sein will. Der Jugendliche war nach eigener Aussage gegen 20.45 Uhr in einem Jugendtreff in der Ascher Straße, als er dort mehrmals mit einer Pfefferpistole beschossen worden sein soll. Der etwa gleichaltrige Täter - klein und bekleidet mit einer schwarzen "Under Armour"-Jacke, einer blauen Hose sowie grünen Schuhen - sei danach in Richtung Bahnhof geflüchtet. Medizinische Hilfe benötigte der 16-Jährige vorerst nicht. Die Polizei geht inzwischen ersten namentlichen Hinweise auf ihn nach und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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