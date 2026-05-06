Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wurde eine Pfefferpistole eingesetzt?

Maintal (ots)

(lei) Nach einem Notruf am Dienstagabend aus Dörnigheim ermittelt die Polizei nun den genauen Geschehensablauf, in den ein 16-Jähriger verwickelt gewesen sein will. Der Jugendliche war nach eigener Aussage gegen 20.45 Uhr in einem Jugendtreff in der Ascher Straße, als er dort mehrmals mit einer Pfefferpistole beschossen worden sein soll. Der etwa gleichaltrige Täter - klein und bekleidet mit einer schwarzen "Under Armour"-Jacke, einer blauen Hose sowie grünen Schuhen - sei danach in Richtung Bahnhof geflüchtet. Medizinische Hilfe benötigte der 16-Jährige vorerst nicht. Die Polizei geht inzwischen ersten namentlichen Hinweise auf ihn nach und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.

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