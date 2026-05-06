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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Aus 1,84 Promille werden zehn "Mille": Betrunkener Autofahrer beschädigt geparkte Autos

Maintal (ots)

(lei) Drei kaputte Autos, ein sichergestellter Führerschein und eine Blutentnahme: Der heutige Mittwochmorgen begann für einen 42-Jährigen alles andere als erfreulich. Grund dafür war ein Unfallgeschehen, dass der Maintaler in der Ascher Straße verursacht haben soll. Mit seinem Opel war er demnach um kurz vor 6 Uhr in Richtung Westenstraße unterwegs, als er gegen einen geparkten Fiat stieß. Der Anprall war offenbar so enorm, dass der Fiat gegen einen VW geschoben wurde und letztlich an allen drei Autos zum Teil erhebliche Schäden entstanden, die vorläufig auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt werden.

Offensichtlich hatte der Kontrollverlust mit seiner Alkoholisierung zu tun: 1,84 Promille zeigte das Atemtestgerät an. Der Mann darf nun bis auf Weiteres nicht mehr Kraftfahrzeuge führen. Neben all den erwähnten Folgen muss sich der Mann auch noch mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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