POL-OF: Vermisster 5-Jähriger wieder da!

Egelsbach (ots) - (lei) Hoffentlich bald geklärt ist die Frage, wer der oder die Person war, die bereits am Freitag, 17. April, auf einem Radweg zwischen Erzhausen und Egelsbach nicht nur einen Verkehrsunfall verursacht hat, sondern danach auch noch geflüchtet ist. Die Frage stellt sich nicht nur eine Radfahrerin, die dabei verletzt wurde, sondern auch die Polizei, ...

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