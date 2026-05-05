Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrerin auf Radschnellweg verletzt: Unbekannter BMW-Fahrer flüchtete

Egelsbach (ots)

(lei) Hoffentlich bald geklärt ist die Frage, wer der oder die Person war, die bereits am Freitag, 17. April, auf einem Radweg zwischen Erzhausen und Egelsbach nicht nur einen Verkehrsunfall verursacht hat, sondern danach auch noch geflüchtet ist. Die Frage stellt sich nicht nur eine Radfahrerin, die dabei verletzt wurde, sondern auch die Polizei, die nun unter anderem wegen Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt und um Hinweise bittet.

Die 26-Jährige war an dem Tag gegen 20.35 Uhr mit ihrem Trekkingrad auf dem Radschnellweg in nördliche Richtung unterwegs, als sie etwa auf Höhe des Egelsbacher Flugplatzes von einem schwarzen BMW überholt wurde, der dort gar nicht hätte fahren dürfen. Beim Wiedereinscheren berührte der PKW das Vorderrad der Frau aus Langen, woraufhin sie stürzte und sich unter anderem eine Rippenprellung zuzog.

Der BMW fuhr anschließend eilig davon und bog beim Kreisverkehr zur Kreisstraße 168 in unbekannte Richtung ab. Wer weitere Angaben zu dem oder der Flüchtenden und dem BMW machen kann, wendet sich bitte an die Unfallfluchtermittler unter der Rufnummer 069 8098-5699.

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