Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Geschäftsgebäude_ Büroräume durchsucht und Bargeld gestohlen

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude in der Raabestraße kam es am 3. Februar gegen 0:30 Uhr. Ein aufmerksamer Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört und umgehend die Polizei informiert. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Büroräume. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Sie wurden möglicherweise durch den Zeugen gestört und flüchteten umgehend. Es soll sich um zwei Täter gehandelt haben. Ein Täter war mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

