Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Kellereinbrüche im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag wurde in den Stadtteilen Neckarau, Rheinau und Innenstadt in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser eingebrochen.

In der Zeit zwischen Dienstag, 15 Uhr und Mittwoch, 16 Uhr drangen die Unbekannten zunächst in den Keller eines Mehrfamilienanwesens im Quadrat B 6 ein. Hier brachen sie die Tür eines Kellerabteils auf und entwendeten daraus zahlreiche Flaschen mit alkoholischen Getränken sowie einen Einkaufstrolley. Der entstandene Schaden wird auf knapp 800 Euro geschätzt

Darüber hinaus drangen Unbekannte in der Stengelhofstraße im Stadtteil Rheinau sowie in der Wolframstraße im Stadtteil Neckarau in die Kellerräume mehrerer Wohnhäuser ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand machten die Eindringlinge hier keine Beute.

Die Ermittlungen der Polizeireviere Mannheim-Neckarau und Mannheim-Innenstadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel. 0621/1258-0 bzw. Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

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