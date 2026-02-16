Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Brand in Lüftungsanlage - Feuerwehreinsatz während Forsbacher Karnevalszug

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rösrath (ots)

Am 15.02.2026 wurde die Feuerwehr Rösrath um 14:39 Uhr in den Stadtteil Forsbach alarmiert. Gemeldet wurde ein Brandereignis in einen Ladenlokal.

Aufgrund des parallel stattfindenden Karnevalszuges in Forsbach stelle sich die Anfahrt zur Einsatzstelle potenziell herausfordernd dar. Durch eine gute Abstimmung mit der Zugleitung des Karnevalszuges konnte jedoch eine schnelle und reibungslose Anfahrt der Einsatzkräfte gewährleistet werden.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. In einer Lüftungsanlage war es zu einem Brand eines Ventilatormotors gekommen. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Der verschmorte Ventilatormotor konnte zügig mittels CO2-Löscher abgelöscht werden.

Im weiteren Verlauf kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffenen Bereiche sorgfältig und führten Nachlöscharbeiten mit Schaum durch. Um 16:07 Uhr konnte schließlich "Feuer aus" gemeldet werden.

Drei betroffene Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Für sie war jedoch keine weitergehende medizinische Behandlung erforderlich.

Um ein erneutes Aufflammen auszuschließen, wurde bis 17:30 Uhr eine Brandwache gestellt.

Die Feuerwehr Rösrath war mit rund 40 Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Bastian Eltner im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Rösrath, übermittelt durch news aktuell