FW-SE: Einladung zur Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Bad Segeberg (ots)

Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Presse, der Kreisfeuerwehrverband Segeberg lädt Sie recht herzlich zur diesjährigen Jahreshauptversammlung für das Kalenderjahr 2025 ein.

Datum: Freitag, der 20.03.2026

Beginn: 19:00 Uhr Ort: Sporthalle der Gemeinde Sülfeld, Oldesloer Str., 23867 Sülfeld

Sie als Vertreter*innen der Presse sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Für unsere Planung bitten wir um vorige Anmeldung bis zum 19.03.2026 mit Namen und Agentur unter presse@kfv-segeberg.de.

Für Ihre Berichterstattung erhalten Sie von uns vor Ort eine Pressemappe mit allen wichtigen Informationen, Namen und Tagesordnung.

Für Rückfragen vor, während und nach der Veranstaltung stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Im Verlauf der KW 13 wird es seitens des Kreisfeuerwehrverband eine Pressemitteilung mit Fotos zur Versammlung geben.

