Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Rundballenbrand in Struvenhütten

Struvenhütten (ots)

Die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn alarmierte am Sonntag, den 8. März 2026 um 14:29 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Struvenhütten-Hüttblek und Hartenholm mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer, Standard) in den "Bentfurt" nach Struvenhütten. Gemeldet wurde ein Strohballenbrand an einem Gebäude.

Noch während der Anfahrt der Struvenhüttener Kräfte wurde aufgrund der starken Rauchwolke, die mehrere Kilometer weit zu sehen war, das Einsatzstichwort auf "FEU G" (Feuer, größer Standard) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Schmalfeld nachalarmiert.

Bei Eintreffen standen mehrere Rundballen in Vollbrand.

Ein Übergreifen auf den angrenzenden Stall konnte mithilfe einer schnell errichteten Riegelstellung verhindert werden. Insgesamt brannten ca. 50-60 Rundballen. Weiterhin waren einige Reifen, die zum Abdecken eines Silos gelagert wurden, mit Brand beaufschlagt.

Das weitere Vorgehen bestand darin, mit einem Radlader die Rundballen auf die angrenzende Koppel zu bringen, um diese dort auszubreiten und so besser ablöschen zu können.

Im weiteren Einsatzverlauf wurden die Freiwilligen Feuerwehren Winsen und Kattendorf alarmiert, da weitere Atemschutzgeräteträger benötigt wurden. Insgesamt kamen 15 Trupps unter schwerem Atemschutz zum Einsatz. Zum Suchen nach letzten Glutnestern kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz.

Die Wasserversorgung wurde über das Hydrantennetz sowie eine offene Wasserentnahmestelle sichergestellt und musste teilweise mehrere hundert Meter weit verlegt werden.

Die Feuerwehren waren mit ca. 75 Kräften im Einsatz. Gegen 16:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen und Rückbaumaßnahmen eingeleitet.

Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Struvenhütten-Hüttblek

Freiwillige Feuerwehr Hartenholm

Freiwillige Feuerwehr Schmalfeld

Freiwillige Feuerwehr Winsen

Freiwillige Feuerwehr Kattendorf

Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit Wechsellader und einem Pressesprecher

Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen

Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell