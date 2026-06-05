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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Auto rammt Laterne

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verunfallte in Walldorf ein 20-Jähriger mit seinem VW. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Mann um kurz vor 3 Uhr zunächst auf der Ringstraße unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve in der Bürgermeister-Willinger-Straße verlor der Fahrer mutmaßlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW überfuhr eine Betonabgrenzung, rammte eine Laterne und blieb letztlich im Grünstreifen stehen. Die Laterne wurde durch den Unfall vollständig zerstört. An ihr entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 EUR. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, der mit 15.000 EUR beziffert wird. Der 20-Jährige sowie ein Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ob auch Alkohol oder andere berauschende Mittel im Spiel waren, ist derzeit noch unklar. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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