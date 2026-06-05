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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Streit mit Hundebesitzerin eskaliert - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen joggte eine 73-Jährige auf dem Feldweg in der Verlängerung der Mühlgasse. Gegen 08:45 Uhr kam ihr eine Frau mit zwei angeleinten Hunden entgegen. Nach ersten Erkenntnissen soll einer der Hunde die Joggerin angebellt haben und der andere rannte an der Ausziehleine auf die Seniorin zu. Als Gegenwehr trat die 73-Jährige einen der Hunde. Das wiederrum führte zu einem Angriff der 52-jährigen Hundebesitzerin auf die Joggerin. Sie brachte die Frau zu Boden, entriss ihr das Handy und schlug ihr damit auf den Kopf. Die so Angegriffene wehrte sich mit Schlägen und Tritten. Beide wurden durch die gegenseitigen Attacken leicht verletzt. Die Frauen beschuldigen sich gegenseitig und stellten wechselseitig Strafanzeige.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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