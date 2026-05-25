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Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Aufgebrochener Zigarettenautomat - Zeugenhinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Berliner Straße in Bad Sobernheim gewaltsam aufgebrochen. Hierfür müssen die Täter Werkzeug eingesetzt haben, um an den Inhalt zu gelangen.

Ein Passant bemerkte den beschädigten Automaten und informierte die Polizei. Der Sachwert des entwendeten Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, insbesondere den Passanten, der nach seiner Meldung nicht mehr zu erreichen war, sich mit sachdienlichen Hinweisen jeder Art bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 156-0
E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/MoXmM2K

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell

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