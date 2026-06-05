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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch auf Baustelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte auf die Baustelle eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Lindenhof ein.

Die Unbekannten brachen ein an der Baustelle angebrachtes Schlüsseldepot auf und drangen mittels der erbeuteten Schlüssel in das Anwesen ein. Im Gebäudeinneren brachen sie die Tür zu den Kellerräumen auf und nahmen dort zwei hochwertige Fahrräder, Werkzeuge sowie eine Wasserenthärtungsanlage an sich. Auf welche Art und Weise das Diebesgut abtransportiert wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarau, die weiter andauern. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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