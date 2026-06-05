Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen rissen unbekannte Täter in Altlußheim einen Zigarettenautomaten aus der Wand und entwendeten diesen.

Die Unbekannten legten gegen 1.15 Uhr Seile um den Automaten und befestigten diese an einem VW-Kastenwagen. Mittels des Fahrzeugs rissen sie den Automaten aus der Verankerung an einer Grundstückmauer in der Rheinhäuser Straße. Anschließend luden sie ihn in das Fahrzeug und fuhren eilig davon. Hierbei stießen die Unbekannten mit ihrem Fluchtfahrzeug gegen ein geparktes Auto und beschädigten dieses an der Heckstoßstange.

Offenbar verloren die Flüchtenden das an ihrem Fahrzeug angebrachte Kennzeichen und beschädigten die Heckscheibe des Kastenwagens. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen kurz zuvor als entwendet gemeldet worden war.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Neulußheim dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell