POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen
Wuppertal (ots)
Am 17.03.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein älterer Mann (91) Verletzungen erlitt. (s. Pressemeldung vom 18.03.2026, 12:07 Uhr: "W 82-Jährige entfernt sich nach Unfall ohne Erste Hilfe zu leisten - Polizei stellt Führerschein sicher" oder unter folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6238298 ) Um den Unfallhergang vollständig aufklären zu können, bittet das Verkehrskommissariat Wuppertal Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
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