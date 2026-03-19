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Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am 17.03.2026 kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 
älterer Mann (91) Verletzungen erlitt.

(s. Pressemeldung vom 18.03.2026, 12:07 Uhr: "W 82-Jährige entfernt 
sich nach Unfall ohne Erste Hilfe zu leisten - Polizei stellt 
Führerschein sicher"

oder unter folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6238298 )

Um den Unfallhergang vollständig aufklären zu können, bittet das 
Verkehrskommissariat Wuppertal Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 
der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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