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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim
Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr kam es auf der L631 bei Heddesheim zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer.

Ein 20-jähriger Fahrer einer Suzuki befuhr die L631 von Viernheim kommend in Richtung Heddesheim. Auf Höhe der Einfahrt zum Golfclub verlor er in einer Linkskurve, aufgrund eines Fahrfehlers, die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß der Biker mit seinem Kopf gegen ein Verkehrszeichen und kam zum Sturz. Das Motorrad kam wenige Meter später zum Stillstand.

Der 20-jährige wurde über das Fahrzeug geschleudert und landete schließlich in einem angrenzenden Gebüsch am Fahrbahnrand.

Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen am linken Schienbein sowie am rechten Handgelenk. Da zudem der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bestand, wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in einer nahegelegenen Klinik gebracht.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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