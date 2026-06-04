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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Aufbruch eines Kastenanhängers - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem 17.05.2026, 12:00 Uhr, und dem 20.05.2026, 12:00 Uhr, einen auf einem Parkplatz im Palandtweg, in Hildesheim, abgestellten Kastenanhänger aufgebrochen.

Der weiße Kastenanhänger war auf dem beschrankten Parkplatz des Klinikums am Ende des Wendehammers in einer Parkbox abgestellt. Die Täter öffneten den Anhänger gewaltsam und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge und Arbeitsgeräte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem eine Stativlampe, ein Akku der Marke Makita, ein Bolzensetzgerät der Marke Hilti sowie ein Stemmhammer der Marke Bosch gestohlen.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Palandtweges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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