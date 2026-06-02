Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einem totalbeschädigten Fahrzeug in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Dienstag, 02.06.2026 gg. 21:00 Uhr kam es auf der K404 zw. Hörsum und Alfeld zu einem Verkehrsunfall mit einem totalbeschädigten Fahrzeug.

Der 32jährige Fahrzeugführer aus Alfeld befährt mit seinem Pkw Mitsubishi die K404 aus Hörsum kommend in Richtung Alfeld, als er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit alleinbeteiligt in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in das dortige Straßenbegleitgrün rutschte. Dort überschlug sich das Fahrzeug zweimal und kam anschließend auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und durch einen RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Fremdschaden entstand nicht. Der Pkw des Unfallverursachers wurde total beschädigt. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste die K404 kurzzeitig für ca. eine halbe Stunde in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

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