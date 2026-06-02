Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand in Gronau

Hildesheim (ots)

GRONAU-(kri)-Am gestrigen Tag, 1. Juni 2026, kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße, in Gronau.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Während der Löscharbeiten mussten die Ladestraße sowie die Bahnhofsstraße vorübergehend gesperrt werden. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in der betroffenen Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten die betroffene Wohnung. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim übernommen.

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