Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Ottbergen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / OTTBERGEN (lud)

Am 01.06.2026, in der Zeit von 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr, kam es in der Wöhler Straße in 31174 Schellerten OT Ottbergen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren mit dem am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Skoda KAMIQ des Geschädigten zusammen. An dem Skoda KAMIQ entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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