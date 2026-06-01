Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Dieselkraftstoff in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Eime - (mei) Im Zeitraum zwischen dem 29.05.2026, ab 14:00 Uhr, bis zum heutigen Montag, den 01.06.2026, bis 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ca. 1200 Liter Dieselkraftstoff aus drei Baufahrzeugen welche an der Baustelle im Bereich der K 421 zwischen Eime und Deilmissen abgestellt waren.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum in Eime oder insbesondere im Bereich der K 421 aufgefallen sind, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068-93380) zu wenden.

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