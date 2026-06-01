Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung in Sibbesse, Ortsteil HÖNZE

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Hildesheim (ots)

Sibbesse, 01.06.2026 (Ue)

In der Nacht von Samstag, 30.05.26, auf Sonntag, 31.05.26, wurde in Hönze an den Teichen am Riesbach diverser Haushaltsmüll im Graben und einer Wiese entsorgt.

Auf einer etwa 20 qm großen Fläche liegen mehrere gefüllte Müllsäcke, Autoreifen, Elektrogeräte, Baumaterial und andere Haushaltsartikel.

Zum Transport dieser Abfallmenge dürfte ein Transporter oder Anhänger genutzt worden sein.

Hinweise nimmt die Polizeistation Sibbesse, Tel.: 05065/963910, oder die Polizei Alfeld, Tel: 05181/8073-0, entgegen.

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