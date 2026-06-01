Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der L466

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (kuc) Am frühen Abend des 31.05.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L466 zwischen den Ortschaften Lamspringe und Glashütte zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Fahrer eines Pkw aus dem Landkreis Goslar die L466 aus Richtung Lamspringe kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Leitpfosten. Als der Fahrer dies bemerkte, lenkte er stark nach links, verfehlte nur knapp einen Straßenbegleitbaum und fuhr anschließend auf der linken Straßenseite einen Abhang hinunter. Aufgrund des rutschigen Untergrundes geriet der Pkw dort ins Schleudern und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite auf einem Feldweg zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und anschließend in Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 15.000EUR. Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die L466 kurzzeitig vollgesperrt. Neben einer Streife des PK Bad Salzdetfurth waren auch Feuerwehrkräfte aus Lamspringe und Sehlem, drei Rettungswagen sowie ein Abschleppfahrzeug im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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