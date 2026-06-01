PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der L466

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE - (kuc) Am frühen Abend des 31.05.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L466 zwischen den Ortschaften Lamspringe und Glashütte zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Fahrer eines Pkw aus dem Landkreis Goslar die L466 aus Richtung Lamspringe kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei Leitpfosten. Als der Fahrer dies bemerkte, lenkte er stark nach links, verfehlte nur knapp einen Straßenbegleitbaum und fuhr anschließend auf der linken Straßenseite einen Abhang hinunter. Aufgrund des rutschigen Untergrundes geriet der Pkw dort ins Schleudern und kam schließlich auf der linken Fahrzeugseite auf einem Feldweg zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt und anschließend in Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden von circa 15.000EUR. Für die Unfallaufnahme, die Versorgung der Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die L466 kurzzeitig vollgesperrt. Neben einer Streife des PK Bad Salzdetfurth waren auch Feuerwehrkräfte aus Lamspringe und Sehlem, drei Rettungswagen sowie ein Abschleppfahrzeug im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 11:45

    POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud) In der Nacht vom 30.05.2026 auf den 31.05.2026 kam es auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Straße Am Markt in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierte ein bislang unbekannter Täter mit goldener Sprühfarbe den tatbetroffenen VW Golf des Geschädigten. Der entstandene ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 07:10

    POL-HI: Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am 30.05.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bad Salzdetfurther Rehaklinik in der Straße An der Peesel in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruch in ein dort geparktes Wohnmobil. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnmobil. Aus dem Inneren des Wohnmobils der Marke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren