PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 30.05.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bad Salzdetfurther Rehaklinik in der Straße An der Peesel in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruch in ein dort geparktes Wohnmobil.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnmobil. Aus dem Inneren des Wohnmobils der Marke Renault wurden diverse Gegenstände entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 04:23

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Freitagabend, 29.05.2026, in der Zeit zwischen ca. 20:10-20:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hildesheimer Str. / Hinrich-Wilhelm-Kopf-Str. zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Im o.a. Zeitraum befuhr ein 13-jähriger Alfelder mit seinem Pedelec die Hildesheimer Str. stadteinwärts ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 18:25

    POL-HI: Zeugenaufruf nach einem Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof

    Hildesheim (ots) - ELZE - (sud) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Specialized" am Bahnhof in Banteln (Bahnweg in 31028 Gronau OT Banteln). Das Fahrrad war angeschlossen an dem Fahrradständer am Gleis 1. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren