Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 30.05.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bad Salzdetfurther Rehaklinik in der Straße An der Peesel in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruch in ein dort geparktes Wohnmobil.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnmobil. Aus dem Inneren des Wohnmobils der Marke Renault wurden diverse Gegenstände entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

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