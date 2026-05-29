PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einem Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Specialized" am Bahnhof in Banteln (Bahnweg in 31028 Gronau OT Banteln).

Das Fahrrad war angeschlossen an dem Fahrradständer am Gleis 1.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 12:37

    POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittler stellen Beweismittel nach Verkehrsvergehen von Motorradfahrern im Bereich "Roter Berg" sicher

    Hildesheim (ots) - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Aufgrund des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs sowie verbotene Kraftfahrzeugrennen führen Beamte der Hildesheimer Polizeiinspektion unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft gegenwärtig Ermittlungsverfahren gegen drei 23, 24 und 27 Jahre alte ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 10:50

    POL-HI: Präventionsaktion für Camper und Urlaubsreisende

    Hildesheim (ots) - HEINDE-(kri)-Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hildesheim bietet am Samstag, 6. Juni von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Gelände der ZAH-Zentraldeponie Heinde, Bad Salzdetfurth, Alte Ziegelei 1 ein Präventionsprogramm rund um den Urlaubsverkehr an. Die Angebote sind vielschichtig: - Wiegungen von Wohnwagengespannen und Wohnmobilen, auch Feststellung der Achs- und Stützlasten - Beratungen und ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 04:51

    POL-HI: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Sottrum

    Hildesheim (ots) - HOLLE/SOTTRUM (unb). Am 28.05.2026 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch eine angelehnte Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Zehntscheune in Holle, OT Sottrum. Nach ersten Informationen wurden dabei Bargeld und Schmuck entwendet. Der Wert des Diebesguts kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren