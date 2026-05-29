Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einem Fahrraddiebstahl am Bantelner Bahnhof

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Am Donnerstag, den 28.05.2026, kam es in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Diebstahl eines schwarzen Mountainbikes der Marke "Specialized" am Bahnhof in Banteln (Bahnweg in 31028 Gronau OT Banteln).

Das Fahrrad war angeschlossen an dem Fahrradständer am Gleis 1.

Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

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