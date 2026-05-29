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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Einfamilienhaus in Sottrum

Hildesheim (ots)

HOLLE/SOTTRUM (unb). Am 28.05.2026 in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch eine angelehnte Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An der Zehntscheune in Holle, OT Sottrum.

Nach ersten Informationen wurden dabei Bargeld und Schmuck entwendet. Der Wert des Diebesguts kann bislang noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-115 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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