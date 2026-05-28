Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in eine Tankstelle in Bettmar - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / BETTMAR (lud)

In der Nacht des 28.05.2026, in der Zeit von 01:45 Uhr bis 01:50 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in die Verkaufsräume einer Tankstelle in der Hildesheimer Straße in 31174 Schellerten OT Bettmar ein.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die unbekannten Täter durch das gewaltsame Zerstören einer Fensterscheibe Zutritt in die Verkaufsräumlichkeiten. Aus dem Inneren der Tankstelle wurden diverse Tabakwaren entwendet. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Anschließend flüchteten die Täter mit einem schwarzen VW Golf von der Tatörtlichkeit.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges, wie z.B. einen davonfahrenden PKW an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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