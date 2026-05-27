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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht
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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim hat im März und April zwei Fahrräder sichergestellt, die bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden konnten.

Zum einen handelt es sich um ein schwarz-blaues Mountainbike des Herstellers "Scott", Typ "Reflex FX 35" und zum anderen um ein blaues Damenrad des Herstellers "ZÜNDAPP".

Bilder der Zweiräder sind dieser Pressemitteilung angehängt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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