Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht

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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim hat im März und April zwei Fahrräder sichergestellt, die bislang keinen Eigentümern zugeordnet werden konnten.

Zum einen handelt es sich um ein schwarz-blaues Mountainbike des Herstellers "Scott", Typ "Reflex FX 35" und zum anderen um ein blaues Damenrad des Herstellers "ZÜNDAPP".

Bilder der Zweiräder sind dieser Pressemitteilung angehängt.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegengenommen.

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