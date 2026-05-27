Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rollerdiebstahl am Freibad in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (kuc) Am Dienstag, den 26.05.2026, in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr wurde vom Parkplatz des Freibades in Bockenem ein silberner Motorroller entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Täter, den Verbleib des Motorrollers oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

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