Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Autobahnpolizei zieht sprichwörtlich verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Derneburg (fau) Am heutigen Dienstag gegen 15 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim ein Fahrzeuggespann auf der Autobahn in Fahrtrichtung Hildesheim auf. Bei dem Fahrzeuggespann handelte es sich um einen LKW mit Anhänger. Den Beamten fiel auf, dass der Anhänger nicht gradlinig in der Spur des Zugfahrzeuges lief, sondern versetzt nach rechts. Grundlegend ist den Beamten diese Art der Fahrweise, der sog. "Hundegang" von landwirtschaftlichen Maschinen oder Baufahrzeugen bekannt, dieser dient einer bodenschonenden Bearbeitung. Auf der Autobahn in fließenden Verkehr also eine eher ungewöhnliche Sache. Der 58-jährigen Fahrzeugführer aus Lehrte bemerkte die Polizei und fühlte sich bewogen noch unmittelbar auf dem Standstreifen anzuhalten. Nach kurzer Absicherung und den ersten Blicken war klar - die Fahrt geht weiter und zwar zum TÜV. Beim TÜV in Hildesheim angekommen, wurde das Fahrzeug gemeinsam angeschaut. Es konnte festgestellt werden, dass die erste der zwei Achen am Anhänger an der einen Seite verschoben war. Ferner war auf einer Achse eine unzureichende Bremswirkung und ein Reifen durch Fremdkörper komplett beschädigt. Neben einigen weiteren kleineren "Baustellen" kam man schließlich zu dem Schluss, dass dieser Anhänger in dieser Form nur noch zur nächsten Werkstatt fahren durfte. Durch die Polizei begleitet ging es zur Werkstatt, dort wurde der Anhänger abgestellt und darf erst nach Beseitigung der Mängel wieder in Betrieb genommen. Dem Fahrer wurde die Untersagung der Weiterfahrt ausgesprochen. Auch hier hat die Autobahnpolizei wieder einen erheblichen Betrag zu Verkehrssicherheit beigetragen.

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