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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 24.05.2025, gegen 20:50 Uhr, brach in der Küche einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Schlange-Straße in 31162 Bad Salzdetfurth ein Feuer aus.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist womöglich ein überhitztes Küchengerät ursächlich für das ausgebrochene Feuer. Anschließend breitete sich das Feuer in der betroffenen Küche aus.

Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Salzdetfurth konnte der Küchenbrand schnell gelöscht werden, wodurch sich das Feuer nicht weiter in der Wohnung und dem Mehrfamilienhaus ausbreiten konnte.

Durch die ausgebreiteten Rauchgase wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt, wobei eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses einem Hildesheimer Krankenhaus zwecks weiterer medizinischer Behandlung zugeführt wurde.

Der 79-jährige Eigentümer und Bewohner der betroffenen Wohnung wurde vor Ort zunächst durch einen Rettungswagen behandelt. Glücklicherweise blieb dieser durch den Brand unverletzt.

Der Sachschaden in der brandbetroffenen Wohnung wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Weiterhin ist diese zunächst nicht weiter bewohnbar.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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