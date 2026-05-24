Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Eime - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schü) Am Donnerstag den 21.05.2026 gegen 15:45 Uhr kam es in der Dunser Straße in Eime zu einem Verkehrsunfall. Während eines Überholvorgangs kollidierten ein weißer Volkswagen Transporter und ein weißer Volkswagen Caddy miteinander, infolgedessen der Transporter ins Schleudern und an einer rechtsseitig befindlichen Hauswand zum Stehen kam. Hierbei wurde einer der Unfallbeteiligten leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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