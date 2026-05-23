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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Traktorfahrt in Bockenem endet mit mehreren Strafverfahren

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 23.05.2026, gegen 04:45 Uhr, wird der Polizei Bad Salzdetfurth durch mehrere Zeugen mitgeteilt, dass von dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Walter-Althoff-Straße in 31167 Bockenem soeben ein Traktor gestohlen wurde.

Aufgrund der Meldung werden umgehend mehrere Streifenwagen des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth in die Fahndung nach dem entwendeten Traktor entsandt.

Nur kurze Zeit später konnte der Traktor der Marke AGCO im Stadtgebiet Bockenem fahrend festgestellt und gestoppt werden. In der Fahrerkabine des Traktors konnten ein 24-Jähriger sowie ein 19-Jähriger, welche beide aus dem Landkreis Hildesheim stammen, angetroffen werden.

Schnell stellte sich vor Ort heraus, dass die beiden Männer den Traktor unbefugt in Gebrauch genommen hatten. Aufgrund dessen wird gegen die beiden Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen der unbefugten Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs eingeleitet.

Auf den 24-jährigen Führer des Traktors kommen darüber hinaus noch Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu, da dieser einen Atemalkoholwert von rund 1 Promille aufwies und über keine erforderliche Fahrerlaubnis verfügt.

Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurden die beiden Männer aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zur Sache dauern an.

Der Halter des zuvor unbefugt in Gebrauch genommenen Traktors konnte diesen glücklicherweise unbeschädigt wieder in Empfang nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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