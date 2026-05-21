PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dank aufmerksamen Zeugen Trunkenheitsfahrt beendet

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud)

Am Donnerstagabend, den 21.05.2026, gegen 19:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Bad Salzdetfurth einen Fahrzeugführer, welcher augenscheinlich im alkoholisierten Zustand seinen Pkw geführt habe.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth konnte den 53-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim schließlich im Bad Salzdetfurther Ortsteil Bodenburg feststellen und kontrollieren.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest, welcher 1,6 Promille ergab, bestätigte die Annahme des Zeugen. Doch damit noch nicht genug. Darüber hinaus ist der 53-Jährige seit 2013 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und im Zuge des Strafverfahrens eine Blutentnahme veranlasst. Seinen weiteren Weg musste der Hildesheimer zu Fuß fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 19:17

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Borsum - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Harsum / Borsum (bub) - Am 21.05.2026, in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Denkmalstraße gekommen. Ein weißer VW Crafter stand im genannten Zeitraum in der Denkmalstraße geparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 16:15

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem fordert eine verletzte Radfahrerin - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 19.05.2026, gegen 11:05 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Hachumer Straße und der Straße Zum Dillsgraben in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete eine bislang unbekannte Beteiligte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren