Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dank aufmerksamen Zeugen Trunkenheitsfahrt beendet

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud)

Am Donnerstagabend, den 21.05.2026, gegen 19:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei Bad Salzdetfurth einen Fahrzeugführer, welcher augenscheinlich im alkoholisierten Zustand seinen Pkw geführt habe.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth konnte den 53-jährigen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hildesheim schließlich im Bad Salzdetfurther Ortsteil Bodenburg feststellen und kontrollieren.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest, welcher 1,6 Promille ergab, bestätigte die Annahme des Zeugen. Doch damit noch nicht genug. Darüber hinaus ist der 53-Jährige seit 2013 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und im Zuge des Strafverfahrens eine Blutentnahme veranlasst. Seinen weiteren Weg musste der Hildesheimer zu Fuß fortsetzen.

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